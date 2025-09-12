Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста

Євген Козярін
12 вересня, 2025 п'ятниця
20:17
Здоров'я Вакцина від коронавірусу

На сьогодні ми по місту Києву фіксуємо збільшення кількості людей, які звертаються за вакцинацією. Щоб зробити щеплення, треба перевірити свій вакцинальний статус в сімейного лікаря

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

"Ми за цей тиждень відзначаємо збільшення кількості хворих людей. В порівнянні з минулим тижнем, він на 6,5% більший. Слід зазначити, що сьогодні збільшилась кількість захворювань коштом дитячого населення, діти почали більше хворіти. Що стосується укривання діагнозу, або і інших випадків, то таких фактів не зафіксовано. І сьогодні коронавірус віднесений до групи респіраторних захворювань. І якщо лікар вважає за клінічними симптомами, за швидкими тестами, по ПЛР-тестуванню, він бачить, що це там коронавірус чи ні - він має право такий ставити діагноз", - розповів він.

Чумак додав, що в місті Києві сьогодні направляють постійно зразки від біоматеріалу хворих до референс-лабораторії. 

"І в більшості випадків сьогодні циркулює різновид Omicron - це Stratus. Якщо взяти симптоми - страждають верхні дихальні шляхи. Тобто закладеність носа, першіння в горлі, загальні симптоми - головний біль, слабкість, підвищена температура. Оце такі основні симптоми, які можуть бути у людей при захворюванні. Дійсно, у кожної людини по-своєму, все залежить від того чи людина вакцинувалася, чи не вакцинувалась, який у неї імунітет і ці симптоми можуть змінюватися", - сказав санлікар.

Він також розповів про вакцинацію.

"В першу чергу, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, він подивиться ваш вакцинальний статус і ухвалить рішення чи потрібно вакцинуватися, чи не потрібно, залежно від того, який у вас вакцинальний статус. Але на сьогодні ми по місту Києву фіксуємо збільшення кількості людей, які звертаються до лікаря за вакцинацією", - підсумував Чумак.

