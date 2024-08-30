У Києві з початку літа госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу, троє з них померли
У столиці госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу, троє з них померли. Цей вірус за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
Так, серед госпіталізованих – 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей.
"Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. На жаль, трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт", - поінформували в КМДА.
Там зазначили, що в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та до вірусу гарячки Денге.
"Головним джерелом і резервуаром гарячки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання – певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин", - розповіли в КМДА.
Хвороба починається з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.
Специфічної терапії проти цього вірусу наразі не існує. Лікування симптоматичне.
- В Україні за першу половину серпня зафіксували понад 26 тис. хворих на COVID-19.
Читайте також: Через генетичні зміни в штамі коронавірус стрімко поширюється, - епідеміологиня
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе