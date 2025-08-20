Уряд розширив перелік ліків, які українці отримуватимуть безоплатно
Кабмін на засіданні 20 серпня ухвалив рішення розширити перелік лікарських засобів і медичних виробів, які українці можуть отримати безоплатно
Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.
Ідеться про ліки, які закуповують державним коштом.
"Це рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин", - сказала Свириденко.
До оновленого переліку внесли:
- лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань;
- медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
Нагадаємо, що в березні 2023 року в Україні запустили кампанію "Ти як?", присвячену ментальному здоров’ю і боротьбі зі стресом.
А 18 серпня 2025 року стало відомо, що в Україні запустять програму щорічного чекапу для людей віком від 40 років. Обстеження охоплюватиме серцево-судинні хвороби, діабет і психічні розлади.
