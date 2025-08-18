В Україні запустять програму щорічного чекапу: які обстеження зможуть безоплатно пройти люди 40+

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

З 2026 року в Україні запровадять національну програму безоплатних щорічних чекапів для людей від 40 років. Обстеження охоплюватиме серцево-судинні хвороби, діабет і психічні розлади.

Держава повністю оплатить послугу, а пацієнти зможуть обирати будь-який медзаклад – державний, комунальний чи приватний.

"Мета — зробити профілактику звичною частиною життя і зменшити ціну, яку щодня платить країна за невчасну діагностику", - зазначив Ляшко.

За його словами, влада робить "інвестиції в довголіття українців".

"Усвідомлюємо демографічну ситуацію й ті ризики, які вона несе для країни. Тому наше завдання — зберегти здоров’я людей", - наголосив міністр.

Він зазначив, що влада розвиває інфраструктуру, реалізує ініціативи підтримки молодих лікарів і розвиває реабілітаційні послуги. Чиновник акцентував, що безбарʼєрні реабілітаційні відділення для ветеранів мають зʼявитись у кожній громаді, де є лікувальний заклад.