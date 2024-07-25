В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

Зауважується, що система дозволить забезпечити прозорість на кожному з етапів вирощування медичного канабісу. Згідно з документом, усі операції з медичним канабісом повинні фіксувати й обліковувати протягом наступного дня після їхнього здійснення - це понад 30 операцій щодо більш як 10 обʼєктів обліку.

Також система фіксуватиме виробництво насіння медичного канабісу, клонування, посів, садіння рослин і садивного матеріалу, збір, перевезення, купівлю, виготовлення ліків та знищення відходів.

Водночас у повідомленні МОЗ йдеться, усі повʼязані з медичним канабісом види діяльності ліцензуватимуться.

"Кожна рослина канабісу, кожна виготовлена з неї одиниця продукту матиме унікальний ідентифікатор, що забезпечить повний контроль над їх обігом та дозволить нам гарантувати якість і безпеку ліків, а також унеможливити їх несанкціонований обіг. За потреби ми зможемо відстежити шлях продукту від виробника до пацієнта та виявити можливі порушення за допомогою електронних інструментів", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Наголошується, що власником і адміністратором електронної служби буде Держлікслужба. Однак водночас буде відбуватися обмін даними між нею та іншими державними системами та реєстрами.

Постанова уряду про електронну інформаційну систему набере чинності 16 серпня: очікується, що вона почне роботу у жовтні цього року.