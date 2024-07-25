В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу
В Україні запровадять електронну інформаційну систему, що регулюватиме прозорий обіг медичного канабісу. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.
Зауважується, що система дозволить забезпечити прозорість на кожному з етапів вирощування медичного канабісу. Згідно з документом, усі операції з медичним канабісом повинні фіксувати й обліковувати протягом наступного дня після їхнього здійснення - це понад 30 операцій щодо більш як 10 обʼєктів обліку.
Також система фіксуватиме виробництво насіння медичного канабісу, клонування, посів, садіння рослин і садивного матеріалу, збір, перевезення, купівлю, виготовлення ліків та знищення відходів.
Водночас у повідомленні МОЗ йдеться, усі повʼязані з медичним канабісом види діяльності ліцензуватимуться.
"Кожна рослина канабісу, кожна виготовлена з неї одиниця продукту матиме унікальний ідентифікатор, що забезпечить повний контроль над їх обігом та дозволить нам гарантувати якість і безпеку ліків, а також унеможливити їх несанкціонований обіг. За потреби ми зможемо відстежити шлях продукту від виробника до пацієнта та виявити можливі порушення за допомогою електронних інструментів", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.
Наголошується, що власником і адміністратором електронної служби буде Держлікслужба. Однак водночас буде відбуватися обмін даними між нею та іншими державними системами та реєстрами.
Постанова уряду про електронну інформаційну систему набере чинності 16 серпня: очікується, що вона почне роботу у жовтні цього року.
- 24 травня Кабінет міністрів України підтримав одну з ключових постанов, необхідних для реалізації Закону України про медичний канабіс. Згідно з рішенням уряду, канабіс буде виключено з переліку особливо небезпечних речовин.
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