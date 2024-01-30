ЮНІСЕФ доставив в Україну 340 тис. доз оральної вакцини проти поліомієліту

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Там нагадали, що для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін'єкцій, та оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції. Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини: у 2, 4 (ІПВ), далі у 6 та 18 місяців, 6 і 14 років (ОПВ).

У відомстві зазначили, що за підсумками 2023 року рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту перевищив 80%, однак за рекомендаціями ВООЗ має становити 95%. Ліків проти поліомієліту не існує, тому вакцинація є єдиним способом запобігти хворобі.

"Украй важливо захистити дітей в Україні проти хвороб, яким можна запобігти щепленнями. Здоров’я дітей в Україні, як і будь-де, має найвищу цінність. Закликаємо батьків захистити свої сім’ї. Якщо ви прийшли вакцинувати дитину проти поліо, важливо також зробити усі інші щеплення відповідно до календаря. А якщо пропустили вакцинацію за графіком — дуже важливо надолужити пропущене щеплення", — сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.