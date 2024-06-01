Збір пошани і турботи: рекреаційна програма для дітей загиблих Героїв

24 дитини зможуть вирушити у подорож до Австрії, відпочити і отримати кваліфіковану допомогу психолога.

Ми вже здійснювали подібну мандрівку у 2023 році. 10 днів відпочинку з групою дітей (8-14 років) дали приголомшливий результат: школярі повернулися у кращому емоційному та психологічному стані, сповнені вражень від пригод та відкриті до світу.

Тому ми прагнемо зробити таку програму регулярною. Цього літа ми запланували вже дві подорожі. Та для здійснення планів потрібна ваша підтримка. Долучайтеся до збору!

Наша ціль: 2 000 000 грн

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/53DYkq2C9g

Номер картки банки: 5375 4112 1781 8140

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