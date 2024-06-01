Збір пошани і турботи: рекреаційна програма для дітей загиблих Героїв
До Дня захисту дітей Благодійний фонд Ірини Коваль розпочинає збір на рекреаційну програму для дітей Захисників України, які загинули на війні
24 дитини зможуть вирушити у подорож до Австрії, відпочити і отримати кваліфіковану допомогу психолога.
Ми вже здійснювали подібну мандрівку у 2023 році. 10 днів відпочинку з групою дітей (8-14 років) дали приголомшливий результат: школярі повернулися у кращому емоційному та психологічному стані, сповнені вражень від пригод та відкриті до світу.
Тому ми прагнемо зробити таку програму регулярною. Цього літа ми запланували вже дві подорожі. Та для здійснення планів потрібна ваша підтримка. Долучайтеся до збору!
Наша ціль: 2 000 000 грн
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/53DYkq2C9g
Номер картки банки: 5375 4112 1781 8140
Paypal: [email protected]
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