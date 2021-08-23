Зеленська на саміті перших леді запропонувала запровадити у школах уроки цифрової гігієни

Про це вона заявила під час виступу на Київський саміт перших леді та джентльменів.

"Діти більшу частину часу наразі проводять у мережі інтернет. Ми маємо навчити їх цифрової гігієни... Потрібно навчити дітей користуватися інформацією. І мені здається, було б правильно в школі окремим уроком, можливо, тому ми дійшли до того часу, коли без цього неможливо - digital всюди - це має бути одна з навичок, яку діти здобувають у школі - і чим раніше, тим краще", - наголосила Зеленська.

Нагадаємо, 23 серпня з ініціативи першої леді Олени Зеленської вперше відбувся Київський саміт перших леді та джентльменів.

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