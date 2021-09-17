Зеленський 20 вересня відправиться до США
Президент Володимир Зеленський відправиться до США 20 вересня для участі у роботі Генеральної асамблеї ООН
Про це заявив на брифінгу прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Еспресо.TV.
"У понеділок почнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою", - зазначив він.
Він додав, що у Зеленського буде низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.
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