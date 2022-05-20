Зеленський: 42 держави приєднаються до позову України проти РФ у Міжнародному суді ООН

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН стали 42 держави. Також вони заявили про намір приєднатися до українського позову.

"Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності", - додав президент.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення в Україну. Якщо Росія не припинить військові дії в Україні, то на неї чекатиме ще більша ізоляція.

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