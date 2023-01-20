Зеленський анонсував "оборонні плоди" наступного тижня

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість", – сказав він.

Зеленський додав, що партнери пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для нашої перемоги. А щодо того, що на сьогоднішній зустрічі не було ухвалено рішення надати Україні танки, зауважив: "Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".

Президент України окремо наголосив, що кожна домовленість з партнерами має виконуватися максимально швидко, щоб це було дієвим для нашої оборони. Також він подякував усім партнерам, які долучилися до "Рамштайну" й підтримали Україну. Й анонсував гарні оборонні новини наступного тижня.

"Наступний тиждень, до якого ми вже готуємося, має також принести свої оборонні плоди", – сказав Зеленський.

Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.

На зустрічі в Рамштайні не було узгоджено постачання Україні танків Leopard 2. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".

Міністр оборони США Ллойд Остін 20 січня на зустрічі контактної групи з питань оборони України зазначив, що США рішуче налаштовані показувати приклад у тому, як можна надавати допомогу Україні

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