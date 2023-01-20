Зеленський анонсував "оборонні плоди" наступного тижня
Зустріч партнерів України у форматі "Рамштайн", яка відбулася сьогодні, 20 січня, зміцнить нашу стійкість
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
"Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість", – сказав він.
Зеленський додав, що партнери пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для нашої перемоги. А щодо того, що на сьогоднішній зустрічі не було ухвалено рішення надати Україні танки, зауважив: "Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".
Президент України окремо наголосив, що кожна домовленість з партнерами має виконуватися максимально швидко, щоб це було дієвим для нашої оборони. Також він подякував усім партнерам, які долучилися до "Рамштайну" й підтримали Україну. Й анонсував гарні оборонні новини наступного тижня.
"Наступний тиждень, до якого ми вже готуємося, має також принести свої оборонні плоди", – сказав Зеленський.
Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.
- На зустрічі в Рамштайні не було узгоджено постачання Україні танків Leopard 2. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".
- Міністр оборони США Ллойд Остін 20 січня на зустрічі контактної групи з питань оборони України зазначив, що США рішуче налаштовані показувати приклад у тому, як можна надавати допомогу Україні
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