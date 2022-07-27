Зеленський анонсував цього тижня "важливі політичні й дипломатичні події"

Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні.

"Готуємося до дуже важливих політичних і дипломатичних подій, які заплановані на другу половину цього тижня. Передусім це стосується завтрашнього відзначення Дня Української Державності. Але не тільки цього. Будуть ще події, будуть ще новини. Щотижня посилюємо нашу державу, щотижня робимо речі, які зближують нас із Європейським Союзом, і щотижня забезпечуємо додаткові сили, щоб протистояти Росії", - йдеться у зверненні.

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