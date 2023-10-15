Зеленський анонсував зустрічі із партнерами наступного тижня щодо підтримки України
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені заявив про нові зустрічі з партнерами щодо посилення допомоги та захисту України
Про це він заявив у вечірньому звернені.
"У графіку на тиждень є нові зустрічі, нові розмови з партнерами щодо посилення України, нашого захисту. Будемо працювати й над тим, щоб відбудова в Україні стала активнішою", - сказав президент.
Він також наголосив, що Україна готує нові кроки, щоб у наявній безпековій ситуації у світі увага до України зберігалася на достатньому рівні.
- Також Зеленський заявив, що російських масованих ударів взимку по критичних об'єктах України стане більше. Натомість країна посилить системи ППО так, як це можливо.
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