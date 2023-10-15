Зеленський анонсував зустрічі із партнерами наступного тижня щодо підтримки України

Про це він заявив у вечірньому звернені.

"У графіку на тиждень є нові зустрічі, нові розмови з партнерами щодо посилення України, нашого захисту. Будемо працювати й над тим, щоб відбудова в Україні стала активнішою", - сказав президент.

Він також наголосив, що Україна готує нові кроки, щоб у наявній безпековій ситуації у світі увага до України зберігалася на достатньому рівні.