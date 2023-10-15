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Україна максимально посилить ППО перед зимою, - Зеленський

15 жовтня, 2023 неділя
21:16
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російських масованих ударів взимку по критичних об'єктах України стане більше. Натомість країна посилить системи ППО так, як це можливо

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по обʼєктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна наразі домовляться з партнерами про "такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались".

За його словами, також багато чого буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів звʼязку.

"Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними", - додав президент.

  • Напередодні Юрій Ігнат уже заявляв, що вересень був рекордним за кількістю "шахедів", які РФ застосувала проти України. Очікується, що атаки продовжаться й узимку, однак ракетних ударів буде менше.
  • Водночас 3 жовтня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив про посилення системи протиповітряної оборони у північних областях на тлі потенційних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі взимку.
  • 5 жовтня президент України за підсумками зустрічей на полях ІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді заявив про потужні рішення щодо посилення української ППО. Він підкреслив, що напередодні зимового періоду найнагальнішим для України питанням є посилення ППО, щоб краще убезпечити українців від російських терористичних атак. 
  • Також Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Він наголосив, що в Україні повністю усвідомлюють небезпеку, тож на останній Ставці обговорили підготовку української енергосистеми до зими.
  • Ігнат вважає, що осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників.
  • Україна отримала в тимчасове користування системи протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів, щоб посилити захист у зимовий період.
Україна
Володимир Зеленський
ППО
ракетний удар
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