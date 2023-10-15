Україна максимально посилить ППО перед зимою, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по обʼєктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна наразі домовляться з партнерами про "такі кроки в захисті, які раніше не застосовувались".

За його словами, також багато чого буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів звʼязку.

"Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними", - додав президент.