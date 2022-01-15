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Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на протидії РФ, - Карл Більдт

15 січня, 2022 субота
13:30
Суспільство Карл Більдт

Експрем’єрміністр Швеції Карл Більдт стурбований зосередженням президента Володимира Зеленського на арешті п’ятого президента України й лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка більше, аніж на об’єднанні країни проти російської загрози

Про це він написав в суботу, 15 січня 2022 року, у твіттері.

"Я зараз їду додому з Києва. Я глибоко стурбований, що президент Зеленський більше зосереджений на арешті політичного опонента - нині лідера опозиції Петра Порошенка - ніж на об’єднанні своєї країни проти російської загрози", - наголосив Більдт.

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Нагадаємо, питання обрання запобіжного заходу Петру Порошенку слухатиметься у Печерському районному суді міста Києва післязавтра, 17 січня. Засідання буде відкритим.

  • Порошенко зі свого боку каже, що прибуде на це судове засідання. 17 січня він прилітає в Україну з Варшави о 9:10 ранку.


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політичні переслідування
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Карл Більдт
арешт
переслідування
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