Зеленський буде почесним доктором майже 30 американських навчальних закладів
Манор-коледж у Пенсільванії удостоїв президента Володимира Зеленського звання почесного доктора гуманітарних наук, ініціативу підтримують іще 26 закладів освіти США
Про це повідомила у фейсбуці почесний консул України у США Ірина Мазур.
Дипломатка зазначила, що для неї честь - отримати диплом від імені Президента України.
"Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США", - наголосила Ірина Мазур.
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