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Зеленський буде почесним доктором майже 30 американських навчальних закладів

13 травня, 2022 п'ятниця
06:44
Суспільство Зеленський

Манор-коледж у Пенсільванії удостоїв президента Володимира Зеленського звання почесного доктора гуманітарних наук, ініціативу підтримують іще 26 закладів освіти США

Про це повідомила у фейсбуці почесний консул України у США Ірина Мазур.

Дипломатка зазначила, що для неї честь - отримати диплом від імені Президента України.

"Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США", - наголосила Ірина Мазур.

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Володимир Зеленський
консул
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коледж
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навчальні заклади
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