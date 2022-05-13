Про це повідомила у фейсбуці почесний консул України у США Ірина Мазур.

Дипломатка зазначила, що для неї честь - отримати диплом від імені Президента України.

"Дякуємо Манор-коледжу за ініціативу, яку тепер підтримують ще 26 навчальних закладів США", - наголосила Ірина Мазур.

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