Зеленський до мам російських солдат: ви виростили не просто мародерів, а катів, які з задоволенням вбивають людей

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Я хочу, щоб кожна матір кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Що вони зробили? Для чого їх вбили? Що зробив чоловік, який їхав по вулиці на велосипеді? Для чого катували до смерті звичайних мирних людей в звичайному мирному місті? Для чого душили жінок після того, як виривали з їх вух сережки? Як можна було ґвалтувати жінок і вбивати їх на очах у дітей? Знущатися над їх тілами навіть після смерті. Для чого давили танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча? Як це все стало можливим? Російські матері, навіть якщо ви ростили мародерів, то як вони стали ще катами? Ви не могли не знати, що в середині ваших дітей, ви не могли не помітити, що вони не мають нічого людського ні від душі, ні від серця. Вони вбивали свідомо і з задоволенням", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський пропонує створити спеціальну Книгу катів, щоб більше у світі не повторювалося звірств війни

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