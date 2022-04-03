Зеленський: настав час зробити все, щоб воєнні злочини росіян стали останнім проявом такого зла на Землі

Про це йдеться в описі до вечірнього відеозвернення президента України.

"Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів. Буде знайдений і покараний", - написав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звірства, які спричинили російські окупанти в Бучі, порадивши російських матерям подивитися, яких "виродків вони виростили". Вже 410 тіл вбитих мирних мешканців Київщини відправлено на експертизу

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