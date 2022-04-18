Зеленський: Донбас охороняє 40 тис. найкращих українських воїнів, битва за цю землю може вплинути на хід усієї війни
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що битва (чи ряд битв)за Донбас може стати вирішальними у війні з Росією
Про це він сказав в інтерв’ю CNN.
"РФ давно хоче взяти в кільце й знищити наше угруповання на Донбасі. А це понад 40 тисяч професійних військових, що воюють із 2014 року. Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших. Ця битва (або кілька битв, ми не знаємо, як довго це триватиме) може вплинути в принципі на хід усієї війни", - вважає Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче знищити міста в Луганській та Донецькій області. Однак Україна не поступиться територіями Донбасу, аби припинити російську збройну агресію.
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