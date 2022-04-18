Зеленський: Донбас охороняє 40 тис. найкращих українських воїнів, битва за цю землю може вплинути на хід усієї війни

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"РФ давно хоче взяти в кільце й знищити наше угруповання на Донбасі. А це понад 40 тисяч професійних військових, що воюють із 2014 року. Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших. Ця битва (або кілька битв, ми не знаємо, як довго це триватиме) може вплинути в принципі на хід усієї війни", - вважає Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче знищити міста в Луганській та Донецькій області. Однак Україна не поступиться територіями Донбасу, аби припинити російську збройну агресію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb