Зеленський доручив прем'єру активізувати конкурс для обрання очільника НАБУ

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу", - сказав він.

Зеленський сказав, що працівники антикорупційної інфраструктури працюють "і в таких умовах", однак наголосив на важливості призначення керівника.

"Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури і в цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки. Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого.Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий", - додав він.

17 червня у Єврокомісії озвучили перелік вимог до України на шляху до членства в ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

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