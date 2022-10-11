Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні у вівторок, 11 жовтня.

"Окреме завдання для розвідки: встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України, у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього", – сказав глава держави.

Також сьогодні Зеленський повідомив, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb