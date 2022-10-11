Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до ударів по Україні ракетами та іранськими дронами
Президент України Володимир Зеленський розпорядився, щоб українські розвідники встановили всіх причетних осіб до масованої ракетної атаки на міста України
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні у вівторок, 11 жовтня.
"Окреме завдання для розвідки: встановити усіх, хто задіяний у цих ракетних атаках проти України, у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього", – сказав глава держави.
- Також сьогодні Зеленський повідомив, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".
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