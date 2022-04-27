Зеленський: Єврокомісія погодила прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт
Президент України Володимир Залеський анонсував, що готується важливе рішення Євросоюзу щодо допомоги українській економіці
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
"Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з Президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз це дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для підтримки економіки Єврокомісія пропонує на рік скасувати всі мита для українських товарів
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