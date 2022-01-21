Зеленський і Дуда обговорили питання безпеки та домовилися про створення спеціального каналу зв’язку

Про це повідомляє RMF24.



"Перед обличчям загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі", - заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох.



Крім того, сторони домовилися про створення спеціального каналу зв’язку для обох президентів.



Сторони наголосили, що Росія має усвідомлювати дуже високу ціну, яку вона понесе у разі найменшої агресії проти України.



"По-перше, це буде ціна у вигляді санкцій, по-друге, це буде ціна у вигляді заподіяння жертв також на її боці. Не обов'язково російська громадська думка, яка проти війни, як ми прекрасно знаємо, буде готова піти такі жертви", - підкреслив Кумох.



Також президенти України та Польщі обговорили питання "Північного потоку-2".



"Це проєкт, який сильно впливає на всіх нас і вражає енергетичну безпеку Європи, і це проєкт, який знаходить жодного серйозного захисника в Польщі. Точно так само в Україні", - сказав Кумох.



Сторони також домовились, що в найближчі максимум три тижні відбудуться дві робочі зустрічі для вирішення поточних проблем - у тому числі й транспортних. Йдеться також, як додав Кумох, про врегулювання "важких справ" у польсько-українських відносинах.



"Польща відкидає концепцію сфер впливу та підтримує повну євроатлантичну інтеграцію України. Щиро дякую за цей цінний візит і конструктивну консультацію", - написав Анджей Дуда у Twitter.



У Женеві відбулися переговори Блінкена та Сергія Лаврова, де держсекретар США пообіцяв Росії швидку, жорстку та єдину відповідь з боку Заходу у разі вторнення в Україну.