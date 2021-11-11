Зеленський і його партія продовжують падіння,  – соцопитування "Рейтингу"

За результатами опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то за Володимира Зеленського проголосували б 21,8% серед тих, хто визначився і прийде голосувати. Підтримка діючого президента зменшилася в порівняні із результатами опитування, проведеного "Рейтингом" протягом 21-23 жовтня 2021 року, тоді голосувати за Зеленського були готові 25,1%.



За п‘ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка на президентських виборах готові голосувати 14,5% респондентів.

11,0% опитаних готові підтримати Юрія Бойка, 10,8% – Юлію Тимошенко, 8,8% – Дмитра Разумкова, 6,4% – Євгена Мураєва, 6,2% – Ігоря Смешка, 5,7% – Володимира Гройсмана, 4,0% – Олега Ляшка, 2,6% – Андрія Садового, 2,4% – Олега Тягнибока, 1,7% –Володимира Кличка.



Крім того, просів і рейтинг президентської партії "Слуга Народу". Якщо в жовтні за цю політичну силу були готові голосувати 20,4% українців, то вже у листопаді підтримати "Слугу народу" готові 17,3%.



Згідно опитування, дві третини виборців не задоволені діяльністю президента Зеленського (65%), 33% - задоволені. Діяльністю Офісу Президента не задоволені – 72%. Роботою Прем’єр-міністра Шмигаля не задоволені – 68%.



Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року