Зеленський: Канада допоможе Україні відновити Каховську ГЕС
Володимир Зеленський повідомив, що Канада допоможе Україні відновити Каховську ГЕС та реконструювати Канівську
Про це він сказав у вечірньому зверненні за 24 вересня.
Президент поділився, що за тиждень була підписана низка економічних домовленостей з США та Канадою. За його словами, це показник того, що ці країни зацікавлені у співпраці з Україною.
"Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні", - сказав глава держави.
- Президент Володимир Зеленський здійснив чотириденний візит до США, в ході якого зустрівся з президентом Джо Байденом, виступив на Генеральній асамблеї ООН, провів низку зустрічей з американськими топ-посадовцями та світовими лідерами. Там вони обговорили допомогу Україні та спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Детальніше про зустріч читайте в огляді Еспресо.
- Також, Зеленський у п'ятницю, 22 вересня, зустрівся з прем'єр-міністром Канади: Трюдо оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.
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