Зеленський: Канада допоможе Україні відновити Каховську ГЕС

Про це він сказав у вечірньому зверненні за 24 вересня.

Президент поділився, що за тиждень була підписана низка економічних домовленостей з США та Канадою. За його словами, це показник того, що ці країни зацікавлені у співпраці з Україною.

"Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні", - сказав глава держави.