Домовленості, військова допомога та історичні рішення. Пояснюємо, чим важливий візит Зеленського до США

Еспресо розповість про візит українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. А саме: про головні виступи та домовленості, які наближають перемогу України.

Що у тексті:

Генеральна асамблея ООН: чим відзначилась 78-й сесія

Українська формула миру та реформування ООН: головне із засідання Радбезу

Суть двосторонніх зустрічей Зеленського та закриті переговори у Капітолії

Байден та Зеленський: історичні рішення та допомога Україні

Що входить в 47-й пакет військової допомоги США

Минулого разу лідери України та США зустрічалися ще в липні на саміті НАТО у Вільнюсі. Тоді, зустріч була результативною і Джо Байден запевнив у непохитності своєї підтримки України.

Одразу після прибуття до Америки, президент України відвідав Університетську лікарню Статен-Айленду, де він зустрів українських військових, що проходять лікування та реабілітацію після важких поранень. Володимир Зеленський також нагородив військовослужбовців та співробітників лікарні, які надають медичну допомогу пораненим і відповідають за процес протезування військових.

Генеральна асамблея ООН: чим відзначилась 78-й сесія

На черговій сесії Генасамблеї ООН зібралися представники майже 150 країн. Важливо відзначити, що лідери Великої Британії, Франції та Китаю, які є постійними членами Ради Безпеки ООН, не приїхали. Це яскраво підкреслює нинішню роль та значення головної міжнародної організації в світі.

Виступаючи, президент Америки Джо Байден вкотре наголосив, що міжнародне співтовариство не може відмовлятися від фундаментальних принципів Статуту ООН, зокрема принципу недоторканності кордонів, і не може допускати продовження агресії Росії проти України.

"Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримувати інших потенційних агресорів завтра. Ось чому Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами по всьому світу продовжуватимуть підтримувати хоробрий народ України, який продовжує захищати свій суверенітет, територіальну цілісність – та свою свободу", - сказав Джо Байден.

Лідер України наживо виступив під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН. Президент Зеленський зосередив увагу на наслідках безжалісного вторгнення Росії в Україну та закликав світ об'єднатися у боротьбі проти агресора. Також підкреслив, що сьогоднішні будь-який конфлікт, або війна може стати останньою та мати критичні наслідки. Адже Росія загрожує світовій продовольчій безпеці, продовжує ядерний шантаж, як з боку погроз застосування ядерної зброї, так і протиправними діями на Запорізькій АЕС.

Тож, цілком логічним стало те, що Володимир Зеленський підняв питання про роззброєння Росії в ядерній сфері: "Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем цієї сили. Але історія демонструє, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І Росія заслуговує на це зараз – терористи не мають права володіти ядерною зброєю".

Глава держави також порушив питання викрадених українських дітей, які були незаконно депортовані, а зараз піддаються впливу, спрямованому на вироблення негативного ставлення до України. Зазначивши, що це може бути охарактеризовано як черговий акт геноциду.

Не менш важливою стала заява Зеленського про те, що у нього є інформація про намагання укласти якісь "тіньові угоди". Він закликав не довіряти країні-агресору та на прикладі Пригожина продемонстрував, що Росія не дотримується жодних домовленостей.

Фото: reuters

Українська формула миру та реформування ООН: головне із засідання Радбезу

Президент Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 20 вересня. Головними меседжами очільника України були важливість реформування структури організації, для забезпечення дієвих механізмів підтримання миру, створення системи для подолання вето і забезпечення представленості всіх націй.

В свою чергу, під час засідання Радбезу, Василь Небензя, який є представником Росії в ООН, намагався завадити виступу українського лідера та влаштував справжній скандал. Постійний представник Росії чотири рази переривав головуючого на засіданні прем'єр-міністра Албанії, Еді Рами. Російський дипломат був обурений, що Володимир Зеленський отримав право виступити першим.

Суперечка продовжувалася недовго, після чого проголосив промову Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, і за ним - Володимир Зеленський. Порушення Росією базових засад статуту ООН було у фокусі промови українського президента.

Фото: reuters

Суть двосторонніх зустрічей Зеленського та закриті переговори у Капітолії.

Крім офіційних виступів, український лідер мав низку двосторонніх зустрічей. Адже Україна всіма дипломатичними шляхами намагається зберегти наявну допомогу від партнерів, а також розширити коло учасників у формулі миру. Зокрема, йдеться щодо оборонної допомоги, питань у сфері агропродукції і вільної торгівлі в Європі, реконструкції України.

Так, Володимир Зеленський провів зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Бразилії Лулою да Сільва.

Фото: скрін з відео

Раніше повідомлялось, що під час сесії Генеральної асамблеї ООН мали зустрітись Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда для обговорення питань, пов'язаних з українським зерном. Однак, прессекретар президента України повідомив, що Зеленський та Дуда не проводили зустріч. В свою чергу, за інформацією "Польського радіо", Анджей Дуда вчергове запевнив, що він з польським урядом будуть вперто захищати польських фермерів у справі українського збіжжя.

Під час свого робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України мав змістовні переговори зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті та Хакімом Джефрісом, лідером Демократичної партії. Під час зустрічі з конгресменами у Вашингтоні президент України закликав їх затвердити виділення додаткових коштів для надання допомоги Україні.

Згодом стало відомо, що Кевін Маккарті, спікер Палати представників, відмовив у виступі Зеленському на спільному засіданні Конгресу. Маккарті мотивував це браком часу "У нас немає часу на спільне засідання" і додав, що така ж ситуація була і з лідерами інших країн, а не лише України. Важливим є те, що ця відмова сталась в той час, коли члени Конгресу не можуть визначиться і дійти одностайної думки щодо збільшення допомоги Україні.

В свою чергу, Володимир Зеленський повідомив, що на закритій зустрічі з Палатою представників та Сенатом США було обговорено загальну ситуацію на лінії фронту та головні оборонні потреби.

Байден та Зеленський: історичні рішення та допомога Україні

Напередодні переговорів президент Америки привітав Зеленського в Білому домі та пообіцяв, що США залишаються відданими підтримці України в її захисті від російської агресії.

Особисту подяку висловили Володимир та Олена Зеленські лідеру Джозефу Байдену за плідний діалог та допомогу в боротьбі з країною агресором.

Після зустрічі очільника Білого Дому та президента України стало відомо про новий оборонний пакет допомоги на 325 мільйонів доларів.

Що входить в 47-й пакет військової допомоги США:

Ракети для ППО AIM-9M;

Боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

ЗРК малої дальності AN/TWQ-1 Avenger;

Крупнокаліберні кулемети проти безпілотників

Артилерійські снаряди 105 мм;

Артилерійські снаряди 155 мм та касетні DPICM;

Американський протитанковий ракетний комплекс TOW;

Переносний ПТРК Javelin та гранатомет AT-4;

Набої для стрілецької зброї (більш ніж 3 млн);

59 легких тактичних автівок;

Підривні боєприпаси;

Запчастини, забезпечення обслуговування та інше польове обладнання.

Зі звернення Джо Байдена також стало відомо, що вже з наступного тижня Україна отримає бойові танки M1 Abrams.

І хоча в цьому пакеті допомоги Україна не отримала далекобійні ракети ATACMS, схоже на те, що це питання часу. Відповідно до даних Financial Times та ABC News із посиланням на американських чиновників, лідер США все ж підходить до ухвалення рішення щодо передачі тактичних балістичних ракет.

Однак, в ЗМІ також просочилась інформація відповідно до якої, очільник США під час переговорів із Зеленським сказав, що Сполучені Штати все ж перепадуть Києву "невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги у війні з Росією". Саме таку інформацію отримало видання NBC News одразу від трьох офіційних осіб США та представника конгресу. Наразі нема уточнень, коли і у якій кількості вони будуть передані.

Крім того, як повідомив український президент, під час зустрічі були укладені нові угоди та домовленості, які в майбутньому підсилять обороноздатність України.

"Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця – для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя", - сказав Володимир Зеленський.

Фото: Getty Images