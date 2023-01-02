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Головна війна з Росією Зеленський: "Маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Зеленський: "Маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

2 січня, 2023 понедiлок
21:45
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ планує тривалу атаку по Україні іранськими ударними безпілотникам "Шахед" 

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що успішна робота ЗСУ руйнує в тому числі пропаганду путінського режиму про "успішну спецоперацію".

"Російському режиму потрібні мобілізаційні емоції. Щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них іде "за планом". Наше ж завдання - щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами й терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень - це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція - це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення. Ми маємо підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації та війни загалом. Я дякую кожному нашому воїну, який це забезпечує! Дякую всім, хто стоїть під Бахмутом! Дякую всім, хто попри все тримає позиції на Соледарському та інших напрямках! Дякую за Луганщину, за південь! Хоч би як було складно зараз, це треба витримати. Щоб наприкінці цієї зими було легше", - сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про спілкування з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо фінансової підтримки України та спільного саміту.

"Говорив сьогодні з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме з очільницею Єврокомісії.
Однаково розуміємо виклики цієї зими, цього року для України та всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави – вже в січні очікуємо перший транш макрофіну, як і було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія пробує зібрати нові сили для агресії. Обговорили також підготовку саміту Україна - ЄС, який має відбутися на початку лютого. Вважаю, що вже на цьому саміті зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної перемоги", - сказав Зеленський.

Також президент повідомив про нараду з членами РНБО, уряду, парламенту і ОП щодо "внутрішньої трансформації" України.

"Сьогодні ж провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Верховної Ради й Офісу щодо глобальних тенденцій для України цього року і на перспективу. Доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація нашої держави тривала і щоб за будь-яких зовнішніх умов ми забезпечували Україні безпеку та лідерство", - сказав Зеленський.

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