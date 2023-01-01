У новорічну ніч захисники знищили 45 БПЛА "Шахед"
Упродовж ночі на 1 січня українська протиповітряна оборона знищила 45 ворожих БПЛА "Шахед-131/136"
Про це поінформували в пресслужбі Повітряних Сил ЗС України.
"У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", - мовиться в повідомленні.
У Повітряних Силах звітують про результат: українські захисники знищили 45 ударних БПЛА, націлених на атаку України.
Уточнюється, що ліквідовано 13 дронів у 2022-му та 32 - у 2023 році.
- Нагадаємо, 31 грудня військові РФ атакували 8 областей України: захисники збили усі 13 БПЛА, які запустили окупанти. Також ворог здійснив 31 ракетний і 12 авіаційних ударів.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.
- У новорічну ніч військові РФ двічі здійснили обстріли Нікопольського району, від атаки по житловому будинку 48-річна жінка отримала поранення.
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