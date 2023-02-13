Зеленський: маємо підтримку європейських інституцій та лідерів щодо початку цього року переговорів про вступ України в ЄС
Президент Володимир Зеленський заявив про "чітку підтримку" європейськими інституціями та лідерами початку в 2023 році переговорів про вступ України в ЄС
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Дуже важливо – маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна та Євросоюз ішли до цього", - сказав Зеленський.
Президент також наголосив, що всі його зустрічі з європейськими лідерами під час візиту до Брюсселя були змістовними.
"Візит у Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин із Євросоюзом. Уперше – така увага до України, уперше – зустріч одразу з усіма лідерами Європи та плюс іще серія розмов із європейськими лідерами – максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто ті речі, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної порожньої розмови. Я дякую за це всім нашим партнерам", - сказав Зеленський.
Крім того, президент назвав завданням української дипломатії налагодження зв'язків і в інших регіонах планети.
"Українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки", - сказав Зеленський.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що розраховує на вступ України до ЄС за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією.
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