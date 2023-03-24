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Зеленський: Ми зараз – на вирішальному етапі боротьби, яка триває протягом століть

24 березня, 2023 п'ятниця
14:51
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз Україна перебуває на вирішальному етапі битви війни з Росією

Про це заявив президент Володимира Зеленського під час церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії.

Він наголосив, що Нацгвардія стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. І протягом років війни на Донбасі, і з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії нацгвардійці проявляють справжню українську силу та роблять усе, щоб Україна вистояла.

"Ми зараз - на вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних поколінь нашого народу", - заявив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський підкреслив, що не має сумнівів, що "нам вдасться захистити Україну й вибороти для українського народу довготривалу безпеку, свободу й мир".

"Ми повинні зробити все, щоб пришвидшити цей результат, пришвидшити нашу перемогу. Я вірю, що ваші дії наближатимуть нашу спільну українську мету. І нехай ваш характер проявить свою сталевість у боротьбі з окупантом", - сказав Зеленський.

Своєю чергою президент висловив подяку всім бійцям, керівництву, офіцерам Національної гвардії України, харківській Національній академії НГУ та Київському інституту НГУ.

В ОП також зазначили, що з перших днів збройної агресії Росії проти України особовий склад цих навчальних закладів брав активну участь у відсічі ворогу. 

  • У четвер, 23 березня, президент Володимир Зеленський виступив у онлайн-форматі на черговому засіданні Європейської Ради, яке триває в Брюсселі 23–24 березня.
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
війна з Росією
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