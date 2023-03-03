Зеленський: Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що справедливість буде відновлена, коли Росія понесе відповідальність за свої злочини
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Відповідальність Росії та її керівництва – саме персональна – за агресію й терор проти нашої держави та людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість. Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Для проекту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів", - йдеться у відео.
- 3 березня президент України Володимир Зеленський переконаний, що очільник російських терористів Володимир Путін і його спільники повинні отримати справедливі вироки.
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