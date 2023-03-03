Про це Зеленський сказав на конференції United for Justice у Львові.

"Президент РФ Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні й справедливі вироки. За все, що вони наробили. В імʼя та памʼять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували. За агресію, яку вони розпочали. Світ має потужно відповісти на російську агресію й терор усією міцністю спільної спадщини наших народів. Право – це один із ключових елементів міцності людської культури", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, право може ліквідувати навіть гіпотетичну можливість відчуття безкарності.

"Будь-яка помста не здатна зробити того, що може зробити право. Право спроможне забезпечити не лише притягнення до відповідальності винуватців конкретних злочинів, зокрема винуватців найтяжчого злочину, злочину, який породжує всі інші злочини війни та геноциду, – злочину агресії. Право може ліквідувати навіть гіпотетичну можливість відчуття безкарності в тих, хто здатен розпочинати терористичні війни. Реальне верховенство права на глобальному рівні, а отже, дієве міжнародне правосуддя убезпечить світ від таких війн та їх страшних наслідків", - йдеться у заяві президента України.