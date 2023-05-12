Зеленський може зустрітися з Папою Римським в Італії 13 травня, - ЗМІ
У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський, імовірно, прибуде до Італії, щоб зустрітися з Папою Римським та прем'єркою країни Джорджею Мелоні.
Про це інформують ANSA та Reuters.
Джерела у дипломатичних колах Італії розповіли ЗМІ, що під час своєї подорожі до Німеччини український лідер також може відвідати Рим. Тоді Володимир Зеленський зустрінеться із прем'єркою країни Джорджею Мелоні.
У Ватикані не виключають, що Папа зустрінеться із Зеленським, та "наразі це лише гіпотеза, тому підтвердження часу та місця цієї можливої зустрічі немає", додає ANSA.
Офіційний Київ не підтвердив цей візит у зв'язку із заходами безпеки.
- Очікується, що 14 травня Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Німеччині. Також він проведе переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та дасть пресконференцію.
- Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні, аби покласти край війні, а також задля повернення депортованих окупантами українських дітей.
- У середу, 26 квітня, президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
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