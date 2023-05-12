Про це інформують ANSA та Reuters.

Джерела у дипломатичних колах Італії розповіли ЗМІ, що під час своєї подорожі до Німеччини український лідер також може відвідати Рим. Тоді Володимир Зеленський зустрінеться із прем'єркою країни Джорджею Мелоні.

У Ватикані не виключають, що Папа зустрінеться із Зеленським, та "наразі це лише гіпотеза, тому підтвердження часу та місця цієї можливої зустрічі немає", додає ANSA.

Офіційний Київ не підтвердив цей візит у зв'язку із заходами безпеки.