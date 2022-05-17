Зеленський наголосив очільникам ЄС, що нафтове ембарго в інтересах не тільки України, а й усієї Європи
Президент Володимир Зеленський прокоментував узгодження Євросоюзом шостого санкційного пакету проти РФ
Про це він заявив у відеозверненні.
"Працюємо над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, а й усієї Європи.
Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають із просуванням відповідного рішення", - сказав глава держави.
- Особливо президент у зверненні відзначив звільнення поранених захисників Маріуполя з Азовсталі.
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