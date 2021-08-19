Зеленський нагородить Меркель "Орденом Свободи"
Президент Володимир Зеленський нагородить канцлерку Німеччини Ангелу Меркель Орденом Свободи під час її візиту в Україну
Про це йдеться у програмі візиту на сайті уряду ФРН.
"Зеленський нагородить Меркель Орденом Свободи, високою українською нагородою”, – йдеться в повідомленні.
Канцлерка під час візиту також покладе вінок до Меморіалу вічної слави на могилі Невідомого солдата.
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Сторони мають намір обговорити питання двосторонньої політики, економіку, реформи в Україні й виконання Мінських угод.
Потім Меркель також проведе перемовини з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
- Меркель також здійснить візит до Москви 20 серпня
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