Про це йдеться у програмі візиту на сайті уряду ФРН.

"Зеленський нагородить Меркель Орденом Свободи, високою українською нагородою”, – йдеться в повідомленні.

Канцлерка під час візиту також покладе вінок до Меморіалу вічної слави на могилі Невідомого солдата.



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Сторони мають намір обговорити питання двосторонньої політики, економіку, реформи в Україні й виконання Мінських угод.

Потім Меркель також проведе перемовини з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Меркель також здійснить візит до Москви 20 серпня