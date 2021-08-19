Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Зеленський нагородить Меркель "Орденом Свободи"

Зеленський нагородить Меркель "Орденом Свободи"

19 серпня, 2021 четвер
12:56
Суспільство Зеленський Меркель

Президент Володимир Зеленський нагородить канцлерку Німеччини Ангелу Меркель Орденом Свободи під час її візиту в Україну

Про це йдеться у програмі візиту на сайті уряду ФРН.

"Зеленський нагородить Меркель Орденом Свободи, високою українською нагородою”, – йдеться в повідомленні.

Канцлерка під час візиту також покладе вінок до Меморіалу вічної слави на могилі Невідомого солдата.

Читайте також: Меркель планує візит до України на 22 серпня

Сторони мають намір обговорити питання двосторонньої політики, економіку, реформи в Україні й виконання Мінських угод.

Потім Меркель також проведе перемовини з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ангела Меркель
Володимир Зеленський
орден Свободи
Читайте також:
Ахмад Масуд-молодший
16 серпня, 2021 понедiлок
Син легендарного польового командира, якого вбили ісламісти, заявив, що продовжить опір на півночі Афганістану
18 серпня, 2021 середа
В КНР порівняли Тайвань з Афганістаном, заявляючи, що захоплять острів так швидко, як таліби - Тайбей відповів
газ
18 серпня, 2021 середа
Постачальники оприлюднили ціни на газ за сезонними тарифами
Київ
+16
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.57
    Купівля 26.57
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 30.98
    Продаж 31.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
19 серпня
14:05
У Києві правоохоронці прийшли з обшуками ще на два комунальних підприємства
13:59
Безос знову став найбагатшою людиною в світі, - Forbes
13:35
Гурт "Жадан і Собаки" випустив власне пиво
13:34
Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму
13:28
кіберполіція
Привласнили 18 млн грн за допомогою фішингу: на Харківщині поліцейські ліквідували шахрайську схему
13:25
газ
Ціна газу в Європі впала на 10% через інформацію про запуск "Північного потоку-2" в 2021 році
13:17
Запорізька міськрада
У міськраді Запоріжжя проводять обшуки
12:59
Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого українського прикордонника
12:43
дія
ЄС офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у "Дії" європейським
12:35
Північний поток-2
"Північний потік-2" не завершать 23 серпня, - оператор
12:33
Тетяна Єгорова-Луценко
Підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради Товмасяна звільнено, на посаду обрали "слугу" Єгорову-Луценко
12:08
Островський Василь
На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий зі Львова
12:06
У Карпатах знайшли чотирьох дітей, яких розшукували ДСНС, поліція та місцеві жителі
12:03
Зеленський
Крим виглядає як авіаносець РФ зі щоденним збільшенням озброєння і зменшенням корінного населення, - Зеленський
11:55
вакцина AstraZeneca
Україна отримала близько 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі та Литви
11:55
На Буковині чиновники продавали ліс із заповідної зони
11:42
Христина Тимановська
Режим Лукашенка заборонив спортсменам виїжджати за кордон, - білоруська легкоатлетка Тимановська
11:42
Миколаївський глиноземний завод
Миколаївський глиноземний завод заявив про рейдерську атаку: просять Зеленського втрутитися
11:41
Правоохоронці викрили двох співробітників ФСБ, що намагались завербувати офіцера СБУ
11:26
Зеленський
"Іншого виходу не бачу": Зеленський назвав прямі перемовини з Путіним єдиним способом звільнити кримських політв'язнів
11:17
Микола Княжицький
Втома від популізму
11:10
імпорт електроенергії
Споживачі електроенергії стали частіше звертатися за компенсацією у разі неналежної якості послуг, — членкиня НКРЕКП Бабій
11:07
Дмитро Кулеба
44 держави та міжнародні організації: Кулеба оголосив список учасників "Кримської платформи"
10:55
Завдали збитків на 3,2 млн грн: на Житомирщині за незаконні рубки лісу судитимуть 13 посадовців
10:44
Байден Зеленський
Зеленський та Байден перенесли зустріч на 31 серпня, - Кулеба
10:39
Тарифи на електроенергію
Всі, хто спожив менше 250 кВт електроенергії — платитимуть за пільговим тарифом, інші — більше, — членкиня НКРЕКП Бабій
10:25
деокупаціїя Крим
На адмінмежі з материковою Україною чотири години утримували кримських татар, - активісти
10:04
Зеленський
Зеленський: Україна планує до 2035 року створити новий військовий флот
09:56
Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною
09:45
МВФ зупинив фіндопомогу Афганістану
09:28
Зеленський
Зеленський нагородив 22 військових ЗСУ: сімох посмертно
09:22
долар
Курс валют: ціна долара знову знижується
09:11
В Україні впродовж доби зареєстровано ​​​​​​​1560 нових випадків COVID-19, померли 32 людини
09:00
"Десна"
УПЛ: результати всіх матчів 4-го туру
08:59
У Карпатах заблукали четверо дітей, їх шукають ДСНС, Нацполіція, лісники і цивільні
08:48
"Неприйнятна атака з метою тиску на ЄС": глави МВС Євросоюзу засудили висилку Білоруссю мігрантів до сусідніх країн
08:42
Росіяни в зоні ООС убили українського військового
08:23
"Справа Хізб ут-Тахрір": окупанти заарештували двох кримськотатарських активістів, Денісова закликає світ реагувати
08:00
вакцинація від коронавірусу
Документ із даними про вакцинацію та перекладом українською: НСЗУ пояснила, як щепленим першою дозою за кордоном отримати другу в Україні
08:00
"Динамо" - "Зоря"
"Рапід" - "Зоря": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV