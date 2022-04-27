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Головна війна з Росією Зеленський нагородив командувача Об’єднаних сил званням Герой України

Зеленський нагородив командувача Об’єднаних сил званням Герой України

27 квітня, 2022 середа
22:18
війна з Росією Сергій Наєв

Володимир Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву - звання Героя України

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України також зазначив, що у середу, 27 квітня, підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців ЗСУ.

  • 21 квітня Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" п’ятьом військовослужбовцям, усім - посмертно.

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Відео
Володимир Зеленський
Герой України
відеозвернення
Сергій Наєв
ООС
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