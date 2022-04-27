Зеленський нагородив командувача Об’єднаних сил званням Герой України

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.



"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України", - сказав Володимир Зеленський.



Президент України також зазначив, що у середу, 27 квітня, підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців ЗСУ.





21 квітня Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" п’ятьом військовослужбовцям, усім - посмертно.

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