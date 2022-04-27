Зеленський нагородив командувача Об’єднаних сил званням Герой України
Володимир Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву - звання Героя України
Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.
"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України", - сказав Володимир Зеленський.
Президент України також зазначив, що у середу, 27 квітня, підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців ЗСУ.
- 21 квітня Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" п’ятьом військовослужбовцям, усім - посмертно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 34.16
- Актуальне
- Важливе