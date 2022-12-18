Зеленський не впевнений, що Путін "адекватно розуміє, що відбувається"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сумнівається у готовності Володимира Путіна робити висновки з війни в Україні
Про це він сказав у інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.
Журналісти спитали у Володимира Зеленського, що б він сказав Путіну, якби мав можливість зустрітися з ним зараз. Президент України заявив, що сумнівається, що диктатор РФ адекватно сприймає події в Україні, а також наголосив, що ця трагедія стосується не тільки нашої держави, а й суспільства Росії.
"Це дуже складно. Я не впевнений, що він все адекватно розуміє, що відбувається. Я не впевнений, що він готовий робити висновки цієї трагедії, яку він завдав нам, світу і своєму суспільству. Немає зворотності в цих діях", - сказав Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі на Запорізькій АЕС знаходиться 500 російських бойовиків, від яких залежить, чи буде ядерний вибух.
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