Зеленський "не знав" про те, що Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом в Україну

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю "НВ", Washington Post, Liberation, Funke Media та російській "Новой Газете".



Він заявив, що не знав про факт зустрічі Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним до візиту в Україну, втім президент додав, що спокійно ставиться до такої послідовності зустрічей Меркель.

"Я в цілому дуже спокійно ставлюся, коли люди кудись літають, якщо цей результат не впливає погано, наприклад, на нашу державу. … Але я не знав, що вона буде у президента Росії, я думаю, що вона, напевно, і не повинна нам говорити, що вона кудись перелітає. Тому я впевнений, що вона прилетить із якимось баченням, із якимось спільним результатом", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що не думає, "що до нас приїдуть, ще раз, із якимись подарунками".



Читайте також: Зеленський нагородить Меркель "Орденом Свободи"

"Будемо знову прагматичними. Але іноді краще мати не дуже добрий результат, але конкретний, … аніж просто нічого не мати. Тому я думаю, що у неї буде пропозиція щодо можливості безпекової ситуації щодо Nord Stream-2, те, що мені зрозуміло. Наприклад, якісь гарантії, які буде пропонувати Росія щодо збереження об'єму газу після 2024 року українською трубою тощо", — поділився він, додавши, що ще не знає всіх питань, які буде обговорювати з Меркель.

Відповідаючи на питання про те, яким буде його головне послання під час зустрічі із президентом США Джо Байденом і що Україні потрібно від США, Зеленський заявив, що хотів би отримати "чесні відповіді" хоча б на деякі питання.

"Безпека, економіка. І дійсно у нас велика програма щодо флоту. І щодо реновацій в цілому, перезавантаження в цілому економіки країни. Там велика програма на $270 млрд . Це не значить, що нам потрібні подарунки від Сполучених Штатів. … Я до того, що ми готові, нам треба залучати дешеві гроші і так далі. І підтримка, підтримка", - сказав Володимир Зеленський.

Також він заявив, що обговорить з Байденом "Північний потік-2".

"І, до речі, одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити в безпековій частині нашої розмови з президентом Байденом на зустрічі, - саме буде стосуватися "Північного потоку-2", тому що люди повинні розуміти: питання добудувати - це одне питання, а потім треба ще після добудування імплементувати. Він ще не побудований - поки що 99%. Треба, щоби воно було ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна буде робити все… Тут поставимо три крапки, а там уже кожен зрозуміє як захоче", - заявив Зеленський.



Читайте також: "Північний потік-2" не завершать 23 серпня, - оператор

Водночас Зеленський заявив, що ображається, "коли говорять про корупцію в Україні у принципі", коментуючи заяву президента США Джо Байдена щодо необхідності подолання Україною корупції перед вступом до НАТО.

"Я просто не люблю, коли та чи інша країна має свої великі внутрішні проблеми, щоби закривати свої внутрішні проблеми, ті чи інші країни починають говорити і показувати, що в тебе не так", - заявив він, додавши, що в Україні "найскладніша ситуація для корупціонерів"

"Такої кількості різних органів, різних правоохоронних систем, різних слідчих, різних незалежних антикорупційних бюро та органів немає в жодній країні в Європі. Є порівняльна таблиця - в жодній", - додав він.

