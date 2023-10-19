Зеленський обговорив із Гутеррешем участь ООН в імплементації Формули миру
Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Серед тем бесіди була реалізація Формули миру
Про це президент написав у Telegram.
Зеленський подякував за активну участь ООН в імплементації Формули миру й наголосив, що це дуже важливо для України.
Президент також втішений готовністю ООН надіслати свого представника на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників. За даними ЗМІ, переговори щодо української Формули миру відбудуться на Мальті.
"Після зустрічі радників у Джидді також важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати. Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня. У цьому Україна дуже розраховує на ООН", - наголосив Зеленський.
Також серед тем розмови були особливості функціонування альтернативного зернового коридору через Чорне море й продовження ініціативи Grain from Ukraine.
Окрім того, сторони докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню.
- Президент Зеленський представив свою Формулу миру в листопаді 2022 року. Вона налічує 10 пунктів, серед них повне виведення російських військ з України, повернення полонених і депортованих, протидія екоциду тощо.
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