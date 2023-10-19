Зеленський обговорив із Гутеррешем участь ООН в імплементації Формули миру

Про це президент написав у Telegram.

Зеленський подякував за активну участь ООН в імплементації Формули миру й наголосив, що це дуже важливо для України.

Президент також втішений готовністю ООН надіслати свого представника на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників. За даними ЗМІ, переговори щодо української Формули миру відбудуться на Мальті.

"Після зустрічі радників у Джидді також важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати. Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня. У цьому Україна дуже розраховує на ООН", - наголосив Зеленський.

Також серед тем розмови були особливості функціонування альтернативного зернового коридору через Чорне море й продовження ініціативи Grain from Ukraine.

Окрім того, сторони докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню.