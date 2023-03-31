Зеленський обговорив із прем'єром Словенії відновлення деокупованих територій

Про це він повідомив у Telegram.

"У цей важливий для нас день – день деокупації Бучі – прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб сьогодні в Києві. Під час нашої зустрічі відзначив важливість нещодавнього рішення уряду Словенії щодо надання нового пакета військової допомоги Україні", - зазначив Зеленський.

За його словами, сторони обговорили співпрацю у відновленні та відбудові звільнених територій.

"Розраховуємо на подальше активне залучення Словенії до проектів відбудови України", - написав президент.

"Також розглянули питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - додав Зеленський.

Він подякував Голобу та народу Словенії за допомогу, яку отримала Україна, а також за підтримку біженців.