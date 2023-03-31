Зеленський обговорив із прем'єром Словенії відновлення деокупованих територій
Президент України Володимир Зеленський 31 березня обговорив із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом відновлення деокупованих територій
Про це він повідомив у Telegram.
"У цей важливий для нас день – день деокупації Бучі – прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб сьогодні в Києві. Під час нашої зустрічі відзначив важливість нещодавнього рішення уряду Словенії щодо надання нового пакета військової допомоги Україні", - зазначив Зеленський.
За його словами, сторони обговорили співпрацю у відновленні та відбудові звільнених територій.
"Розраховуємо на подальше активне залучення Словенії до проектів відбудови України", - написав президент.
"Також розглянули питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - додав Зеленський.
Він подякував Голобу та народу Словенії за допомогу, яку отримала Україна, а також за підтримку біженців.
- Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії прибули до України з нагоди річниці звільнення Бучі від російських окупантів.
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