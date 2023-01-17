Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром необхідність нарощування оборонної підтримки України
Президент Володимир Зеленський поговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Ішлося зокрема про нарощування оборонної підтримки України
Про це Зеленський повідомив 17 січня в Telegram.
Спілкування відбулося у форматі відеоконференції.
"Обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру", - переповів Зеленський деталі розмови зі Штайнмаєром.
Президент України подякував Німеччині за фінансову підтримку, а також за прихисток для біженців.
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