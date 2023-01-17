Про це Зеленський повідомив 17 січня в Telegram.

Спілкування відбулося у форматі відеоконференції.

"Обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру", - переповів Зеленський деталі розмови зі Штайнмаєром.

Президент України подякував Німеччині за фінансову підтримку, а також за прихисток для біженців.

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Німеччина може ухвалити рішення про передачу Україні танкыв Leopard уже цього тижня.

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