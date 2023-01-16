Бої за Соледар. Німеччина може передати Україні бойові літаки. Колонка Сергія Згурця

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 16 січня

Якщо говорити про ситуацію на фронтах, то варто почати з того, що сьогодні відбулось чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами Володимира Зеленського, були обговорені події на передовій: насамперед на Донеччині та Півдні України. Йшлося про ймовірні дії агресора найближчим часом. Також обговорювалася розробка ефективних заходів протидії від нових ракетних атак противника на цивільну інфраструктуру країни. Серед інших питань йшлося про забезпечення ЗСУ боєприпасами та підготовка командирів тактичної ланки. Все це вкрай важливо, як для проведення поточних бойових дій, так і для підготовки резервів для нашого війська.

Бої за місто Соледар

Окремо хотілося б проінформувати про Соледар, на який російська армія з початку року зосередила максимальні зусилля. За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, на вечір 16 січня місто не контролюється російськими військами. Він додав, що українська армія має два завдання в районі Соледару. По-перше, не дати ворогу прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір. По-друге, максимально завдати втрат противнику, знищувати їхні склади та техніку, що дозволить знижувати їхній наступальний потенціал. Череватий наголосив, що українські підрозділи дуже вдало виконували подібні завдання на Донеччині.

Ситуація з Соледаром та Бахмутом схожа на бої за Сєверодонецьк

Більше детально про ситуацію на фронтах та чого очікувати від противника найближчим часом я поговорив з військовим аналітиком, полковником запасу ЗСУ Владиславом Селезньовим.



На його думку, нинішня ситуація з Бахмутом та Соледаром схожа з Лисичанськом та Сєверодонецьком. Оскільки росіяни мають колосальні втрати, намагаючись захопити ці міста. У ситуації з Сєверодонецьком наші війська досить успішно утримували оборону міста, завдаючи противнику максимальних втрат. До того ж наголосив аналітик, під Соледаром Росія втрачає не тільки найманців з ПВК Вагнера, а й елітарні війська. Зокрема, десантників та спецпризначенців. Селезньов наголосив, що такі втрати російської армії зумовлені боями в міській забудові й штурмувати місто завжди дуже важко. Також Селезньов зауважив, що ситуація під Соледаром може змінитись повністю на користь ЗСУ, якщо наші підрозділи зможуть отримати підкріплення в артилерії, важкому озброєнні та достатній кількості боєприпасів.



Карта бойових дій під містом Соледар

Росія не зможе перехопити ініціативу на полі бою

Військовий аналітик Владислав Селезньов вважає, що російській армії буде важко перехопити ініціативу на полі бою. Оскільки найбільшою проблемою для путінських військ є недостатня кількість бронетехніки для активних наступальних дій. З іншого боку, за словами аналітика, в Росії не має проблем з особовим складом. Зараз вже завершується програма бойового налагодження на рівні батальйонів у РФ. Тобто найближчим часом особовий склад буде готовий до виконання завдань путінського режиму. Щодо бронетехніки, то тут ситуація зовсім інша. Селезньов зауважив, що стан російської бронетехніки можна оцінити за тими зразками, які вони відправляють до Білорусі. Зокрема, більшість одиниць цієї техніки відразу відправляють на ремонт через їхній незадовільний стан.

Загрози з території Білорусі

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов переконаний, що не слід недооцінювати загрози з території Білорусі. Оскільки відстань від кордону з Білоруссю до Києва становить лише 200 км. І на початку вторгнення РФ дуже активно використовували територію Білорусі для військових дій та ракетних ударів. Проте, як наголосив Селезньов, дуже актуальною є інформація від речника Повітряних сил України Юрія Ігната. Він чітко наголосив, що про висадку російського повітряного десанту в Києві не може бути й мови. Оскільки жоден російський літак не зможе спокійно перетнути повітряний простір України. Що ж стосується ракетних атак з території Білорусі, то такий ризик існує від початку російсько-української війни.

Німеччина може передати України бойові літаки Tornado

На думку ексочільника ДП "Антонов" Олександра Лося в інформації, а точніше пропозиції від експосла в Німеччині Андрія Мельника, який запропонував Шольцу передати Україні багатоцільові бойові літаки Tornado, добре все. Оскільки в цій пропозиції простежується гарна робота дипломатів та розвідувальних служб. Мова йде про 93 багатоцільові бойові літаки, які готуються зняти з озброєння в Німеччині. До того ж Лось наголосив: прохання Мельника прозвучало на перспективу. Україна не вимагає негайно надавати військову допомогу, а лише шукає варіанти розвитку та масштабування цієї допомоги. На думку Лося, передача саме цих літаків цілком реальна. Всі розуміють, в тому числі й в Німеччині, що передача Берліну американських винищувачів 5-го покоління F-35 не відбудеться найближчим часом. Тому зараз і розглядаються варіанти про те, що літаки, які знімаються з бойового чергування, могли б передати Україні для боротьби проти РФ.



Багатоцільовий бойовий літак Panavia Tornado ВПС Німеччини.

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