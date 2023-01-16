Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Бої за Соледар. Німеччина може передати Україні бойові літаки. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Бої за Соледар. Німеччина може передати Україні бойові літаки. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
16 січня, 2023 понедiлок
21:10
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

В Соледарі українські підпрозділи мають виконати два завдання. По-перше, не дати ворогу прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір. По-друге, максимально завдати втрат противнику, знищувати їхні склади та техніку, що дозволить знижувати їхній наступальний потенціал

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 16 січня

Якщо говорити про ситуацію на фронтах, то варто почати з того, що сьогодні відбулось чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами Володимира Зеленського, були обговорені події на передовій: насамперед на Донеччині та Півдні України. Йшлося про ймовірні дії агресора найближчим часом. Також обговорювалася розробка ефективних заходів протидії від нових ракетних атак противника на цивільну інфраструктуру країни. Серед інших питань йшлося про забезпечення ЗСУ боєприпасами та підготовка командирів тактичної ланки. Все це вкрай важливо, як для проведення поточних бойових дій, так і для підготовки резервів для нашого війська.

Бої за місто Соледар

Окремо хотілося б проінформувати про Соледар, на який російська армія з початку року зосередила максимальні зусилля. За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, на вечір 16 січня місто не контролюється російськими військами. Він додав, що українська армія має два завдання в районі Соледару. По-перше, не дати ворогу прорвати українську оборону та вийти на оперативний простір. По-друге, максимально завдати втрат противнику, знищувати їхні склади та техніку, що дозволить знижувати їхній наступальний потенціал. Череватий наголосив, що українські підрозділи дуже вдало виконували подібні завдання на Донеччині.

Ситуація з Соледаром та Бахмутом схожа на бої за Сєверодонецьк

Більше детально про ситуацію на фронтах та чого очікувати від противника найближчим часом я поговорив з військовим аналітиком, полковником запасу ЗСУ Владиславом Селезньовим.

На його думку, нинішня ситуація з Бахмутом та Соледаром схожа з Лисичанськом та Сєверодонецьком. Оскільки росіяни мають колосальні втрати, намагаючись захопити ці міста. У ситуації з Сєверодонецьком наші війська досить успішно утримували оборону міста, завдаючи противнику максимальних втрат. До того ж наголосив аналітик, під Соледаром Росія втрачає не тільки найманців з ПВК Вагнера, а й елітарні війська. Зокрема, десантників та спецпризначенців. Селезньов наголосив, що такі втрати російської армії зумовлені боями в міській забудові й штурмувати місто завжди дуже важко. Також Селезньов зауважив, що ситуація під Соледаром може змінитись повністю на користь ЗСУ, якщо наші підрозділи зможуть отримати підкріплення в артилерії, важкому озброєнні та достатній кількості боєприпасів.


Карта бойових дій під містом Соледар

Росія не зможе перехопити ініціативу на полі бою

Військовий аналітик Владислав Селезньов вважає, що російській армії буде важко перехопити ініціативу на полі бою. Оскільки найбільшою проблемою для путінських військ є недостатня кількість бронетехніки для активних наступальних дій. З іншого боку, за словами аналітика, в Росії не має проблем з особовим складом. Зараз вже завершується програма бойового налагодження на рівні батальйонів у РФ. Тобто найближчим часом особовий склад буде готовий до виконання завдань путінського режиму. Щодо бронетехніки, то тут ситуація зовсім інша. Селезньов зауважив, що стан російської бронетехніки можна оцінити за тими зразками, які вони відправляють до Білорусі. Зокрема, більшість одиниць цієї техніки відразу відправляють на ремонт через їхній незадовільний стан.

Загрози з території Білорусі

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов переконаний, що не слід недооцінювати загрози з території Білорусі. Оскільки відстань від кордону з Білоруссю до Києва становить лише 200 км. І на початку вторгнення РФ дуже активно використовували територію Білорусі для військових дій та ракетних ударів. Проте, як наголосив Селезньов, дуже актуальною є інформація від речника Повітряних сил України Юрія Ігната. Він чітко наголосив, що про висадку російського повітряного десанту в Києві не може бути й мови. Оскільки жоден російський літак не зможе спокійно перетнути повітряний простір України. Що ж стосується ракетних атак з території Білорусі, то такий ризик існує від початку російсько-української війни.

Німеччина може передати України бойові літаки Tornado

На думку ексочільника ДП "Антонов" Олександра Лося в інформації, а точніше пропозиції від експосла в Німеччині Андрія Мельника, який запропонував Шольцу передати Україні багатоцільові бойові літаки Tornado, добре все. Оскільки в цій пропозиції простежується гарна робота дипломатів та розвідувальних служб. Мова йде про 93 багатоцільові бойові літаки, які готуються зняти з озброєння в Німеччині. До того ж Лось наголосив: прохання Мельника прозвучало на перспективу. Україна не вимагає негайно надавати військову допомогу, а лише шукає варіанти розвитку та масштабування цієї допомоги. На думку Лося, передача саме цих літаків цілком реальна. Всі розуміють, в тому числі й в Німеччині, що передача Берліну американських винищувачів 5-го покоління F-35 не відбудеться найближчим часом. Тому зараз і розглядаються варіанти про те, що літаки, які знімаються з бойового чергування, могли б передати Україні для боротьби проти РФ.


Багатоцільовий бойовий літак Panavia Tornado ВПС Німеччини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Сергій Згурець
Німеччина
ЗСУ
Сєверодонецьк
Лисичанськ
війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Військові новини
допомога Україні
Олаф Шольц
Колонка Згурця
Соледар
Читайте також:
Олексій Арестович
15 січня, 2023 неділя
Арестович просуває наративи та тези Кремля, - експертка з комунікацій
Володимир Зеленський
15 січня, 2023 неділя
Зеленський про бої за Соледар та Бахмут: РФ зробила битву за Донбас принциповою для себе
Валерій Герасимов
14 січня, 2023 субота
Герасимов може стати миротворцем у війні проти України, але для цього треба зменшити роль Путіна, - Фейгін
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.93
    Купівля 39.93
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 43.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
16 січня
21:46
Валерій Герасимов
Путін наказав Герасимову захопити Донеччину і Луганщину до кінця зими, - розвідка
21:31
Ексклюзив
Дніпро
Терористичний удар РФ по Дніпру тільки зміцнює підтримку України на Заході, - експерт-міжнародник Краєв
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін втрачає козир, Росія "спалюватиме" танки від Британії, міністерка Німеччини "пішла" через війну в Україні. Світові ЗМІ про Україну 16 січня
20:47
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Призначення Герасимова - останній дзвоник": Данілов заявив, що РФ готує "крайній ривок" і спрогнозував терміни
20:17
Очільник ОБСЄ зустрівся із Зеленським та урядовцями: обговорили порушення прав людини на окупованих територіях і гуманітарну підтримку
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Коли закінчаться мовні війни в Україні?
20:03
Ексклюзив
ЗСУ
У районі Авдіївки ЗСУ інколи відходять на тактично кращі позиції, - керівник ВЦА
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 327-го дня війни: Британія надає танки Challenger 2, американці готують українських військових до контрнаступу, форум у Давосі очистився від росіян
19:46
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Заяви Ілларіонова і Медведчука - це початок нової хвилі інформаційної кампанії РФ в Україні, - радник міністра МВС Денисенко
19:44
Ексклюзив
Микола Княжицький
Досвід Тайваню для України є унікальним прикладом у будівництві сильного демократичного суспільства, - нардеп Княжицький
19:44
Динамо, Ліга чемпіонів
Суркіс вперше прокоментував інформацію про перехід Циганкова до іспанського клубу
19:24
Інтерв’ю
Джон Болтон
Щоб перемогти в 2023 році, Україні потрібна стратегія прориву і більше зброї, - Джон Болтон
19:23
Оновлено
танк Challenger 2
Ескадрон танків Challenger 2, гармати, бронетехніка, дрони та артснаряди: Британія оголосила про великий пакет військової допомоги Україні
19:13
Володимир Зеленський
Зміцнення української ППО: Зеленський вдруге цього року поговорив з прем'єром Нідерландів
19:09
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Очільниця МЗС Німеччини Бербок закликала створити спецтрибунал для розслідування злочинів керівництва РФ в Україні
19:02
російська армія, мобілізація
У Росії іноземцям пропонують призиватися до війська задля отримання громадянства РФ, - Генштаб
18:36
Олексій Арестович
Народні депутати вимагають від ОП звільнити Арестовича: триває збір підписів
18:30
білоруські військові
Росія перекинула до Білорусі 6 бомбардувальників Су-34 та 2 багатоцільові винищувачі Су-30 СМ, - ДПСУ
18:20
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
Реабілітація, відпустки, лікування: нардеп Цимбалюк розповів про підготовку законопроєктів для захисту ветеранів війни
18:18
Петро Порошенко
Десятки "старлінків", щоб нищити окупантів у промислових масштабах: Порошенко показав нову партію техніки для ЗСУ
18:10
У Берліні відкрили площу Одеси
18:08
Антон Дудченко
Збірна України назвала несподіваний склад на ЧЄ з біатлону
18:01
OPINION
Михайло Басараб
Про опонентів Бандери та соціологію
17:54
Ярослав Ракицький
Ракицький повернувся до "Шахтаря"
17:47
На Хмельниччині затримали прихильника Шарія
Закликав до підтримки окупантів і виправдовував злочини РФ: на Хмельниччині затримали прихильника Шарія
17:31
Школа в Часовому Яру на Донеччині. Наслідки обстрілу 16 січня 2023 р.
Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині
17:28
Ексклюзив
Мелітополь
Колаборанти панікують. Вже ночують на території окупованого Криму, - мер Мелітополя Федоров
17:19
Ердоган і Путін
Ердоган знову запропонував Путіну посередництво у досягненні миру між РФ та Україною
17:18
Дніпро, ракетний удар, вибух, російська агресія
У багатоповерхівці у Дніпрі повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів
17:07
Кадр з фільму "Аватар"
"Аватар 2" може стати одним з найкасовіших фільмів у історії кінематографа
16:48
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер розповів про фінансові вимоги Усика в бою проти Ф'юрі
16:46
Анонс
Жахачки на болотах: Москва-сіті під прицілом ЗСУ. Програма "Конєц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00 на Еспресо
16:41
Переговори не можуть бути фіговим листком для переозброєння РФ, - Джеймс Клеверлі
"Якщо це плата за українську свободу - я радий": очільник МЗС Британії про застосовані до нього російські санкції
16:39
Артур Герасимов
Артур Герасимов: реальна боротьба з корупцією в Україні підміняється дешевим піаром
16:37
Ексклюзив
тайвань-уряд
Нам треба відкривати представництва України у Тайбеї та Тайваню у Києві, і час це робити вже зараз, - нардеп Мережко
16:36
Ексклюзив
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
Радіус імовірного відхилення від цілі ракет Х-22 становить 300 м, але 50% цих ракет не влучають навіть у нього, - військовий експерт Світан
16:36
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
РФ тричі застосовувала ракети Х-22 для ударів по цивільних об'єктах в Україні, усі провадження об'єднаємо в одну справу, - генпрокурор
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:13
Непокаране зло повертається
Росіяни вивезли до Криму щонайменше 6 тис. дітей із тимчасово окупованих територій - правозахисниця Рашевська
16:08
OPINION
Сергій Марченко
В Офісу президента немає потреби в рейтингах. Є потреба в збереженні влади
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV