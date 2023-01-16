Зеленський провів засідання Ставки, говорили про ситуацію на Донеччині та ракетні удари РФ
У понеділок 16 січня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора найближчим часом. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки", - написав Зеленський.
- 16 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили атаки росіян в районах 16 населених пунктів Донеччини та Луганщини.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе