Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора найближчим часом. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки", - написав Зеленський.

16 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили атаки росіян в районах 16 населених пунктів Донеччини та Луганщини.

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