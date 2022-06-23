Зеленський обговорив надання Україні статусу кандидата в ЄС і повоєнну відбудову з президентом Кіпру

Про це Володимир Зеленський повідомив у власному твіттері.

"Під час телефонної розмови з президентом Нікосом Анастасіадісом подякував за готовність Республіки Кіпр підтримати набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Обговорили участь Кіпру у майбутній відбудові", - розповів він.

28 травня Кіпр підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. За словами посла України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського, з боку керівництва Республіки Кіпр є однозначна позиція - за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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