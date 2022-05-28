Кіпр підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні, - український посол

Про це він заявив у інтерв'ю НВ.

"У червні буде ухвалюватися рішення про надання Україні статусу кандидата на членство. Це один з етапів приєднання України до ЄС. З цього питання з боку керівництва Республіки Кіпр є однозначна позиція - так", - сказав Німчинський.

За його словами, дискусії свідчать про те, що Кіпр активно підтримуватиме надання Україні статусу кандидата.

"Не секрет, що всередині ЄС досі точаться дискусії щодо швидкості процесу приєднання України до ЄС. Звичайно, всі виходять з розуміння, що це займе певний час. Я б не забігав вперед, не давав би оцінки зараз щодо того, якими будуть позиції тих чи інших держав у процесі подальших переговорів країн ЄС з Україною", - підсумував посол.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступила проти надання статусу кандидата в ЄС Україні в червні.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Україні потрібно надати статус кандидата на членство в Євросоюзі

Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС, але зазначила, що усі критерії для членства мають бути виконані

Очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що Україна може увійти до Євросоюзу з тимчасово окупованими територіями.