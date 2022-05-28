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Кіпр підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні, - український посол

28 травня, 2022 субота
20:04
Світ Кіпр

Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський заявив, що Кіпр підтримує, щоб Україна стала кандидатом на членство в Євросоюзі уже в червні

Про це він заявив у інтерв'ю НВ.

"У червні буде ухвалюватися рішення про надання Україні статусу кандидата на членство. Це один з етапів приєднання України до ЄС. З цього питання з боку керівництва Республіки Кіпр є однозначна позиція - так", - сказав Німчинський.

За його словами, дискусії свідчать про те, що Кіпр активно підтримуватиме надання Україні статусу кандидата.

"Не секрет, що всередині ЄС досі точаться дискусії щодо швидкості процесу приєднання України до ЄС. Звичайно, всі виходять з розуміння, що це займе певний час. Я б не забігав вперед, не давав би оцінки зараз щодо того, якими будуть позиції тих чи інших держав у процесі подальших переговорів країн ЄС з Україною", - підсумував посол.

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Україна
Кіпр
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
посол України
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