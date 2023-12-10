Зеленський обговорив з Макроном наступний французький оборонний пакет допомоги

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



"Поінформував Емманюеля про розвиток подій на фронті та подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України", - написав він.

Зеленський подякував за підготовку до зустрічі українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

Також розповів Макрону про функціонування зернового коридору, яким вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.



Зеленський наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС, адже Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії.



"Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії. У зв'язку з цим я високо ціную особисті зусилля президента Макрона, спрямовані на забезпечення єдності ЄС", - додав президент.