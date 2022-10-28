Зеленський обговорив з Мелоні інтеграцію України до ЄС і НАТО
Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні інтеграцію України до ЄС і НАТО та розповів про стан справ в Україні
Про це Зеленський розповів у власному твіттері.
"Висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО. Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив здійснити візит до України", - зазначив глава держави", - написав він.
Крім того, президент розповів, що привітав Мелоні з призначенням на посаду прем’єр-міністра Італії.
- 22 жовтня Джорджія Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії, присягу склали також міністри її уряду. Відомо, що вона стала першою прем'єркою в історії республіки. Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні підтвердила українському президентові Володимирові Зеленському, що "Італія завжди буде на боці сміливого українського народу, який бореться за свою свободу та справедливий мир".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе