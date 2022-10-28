Зеленський обговорив з Мелоні інтеграцію України до ЄС і НАТО

Про це Зеленський розповів у власному твіттері.

"Висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО. Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив здійснити візит до України", - зазначив глава держави", - написав він.

Крім того, президент розповів, що привітав Мелоні з призначенням на посаду прем’єр-міністра Італії.

22 жовтня Джорджія Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії, присягу склали також міністри її уряду. Відомо, що вона стала першою прем'єркою в історії республіки. Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні підтвердила українському президентові Володимирові Зеленському, що "Італія завжди буде на боці сміливого українського народу, який бореться за свою свободу та справедливий мир".

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