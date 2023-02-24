Про це пише Bild.

Згідно з повідомленням, український уряд розраховував на цей візит як символічний жест у річницю повномасштабного вторгнення РФ, він був би важливим на тлі майбутніх поставок танків Leopard і запеклих боїв на сході України.

"Між Києвом і Берліном відбулися переговори на цьому ґрунті, але для Шольца, який сьогодні ввечері їде до Індії, поїздка до України, мабуть, була би надто спонтанною", - пише видання.

Водночас, як нагадує ЗМІ, сьогодні вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Шольц же відвідав Україну лише один раз у червні (2022 року, - ред.), у компанії з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі", - нагадує видання.