Зеленський очікував на візит Шольца до України в річницю повномасштабного вторгнення РФ, – Bild
Президент Володимир Зеленський очікував на візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України в річницю повномасштабного вторгнення Росії
Про це пише Bild.
Згідно з повідомленням, український уряд розраховував на цей візит як символічний жест у річницю повномасштабного вторгнення РФ, він був би важливим на тлі майбутніх поставок танків Leopard і запеклих боїв на сході України.
"Між Києвом і Берліном відбулися переговори на цьому ґрунті, але для Шольца, який сьогодні ввечері їде до Індії, поїздка до України, мабуть, була би надто спонтанною", - пише видання.
Водночас, як нагадує ЗМІ, сьогодні вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Шольц же відвідав Україну лише один раз у червні (2022 року, - ред.), у компанії з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі", - нагадує видання.
- 23 лютого Україну відвідував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
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