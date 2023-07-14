Зеленський: окупанти на півдні та сході вкладаються всім, чим можуть, кожен успіх ЗСУ заслуговує на вдячність
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен успіх ЗСУ заслуговує на вдячність, адже російські окупанти на півдні та сході вкладаються всім
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, – що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, – молодці, і я вдячний кожному нашому воїну", - заявив президент України Володимир Зеленський.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 236 590 військових. 13 липня Сили оборони відбили атаки росіян біля Берхівки і Первомайського.
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