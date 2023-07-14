Зеленський: окупанти на півдні та сході вкладаються всім, чим можуть, кожен успіх ЗСУ заслуговує на вдячність

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, – що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, – молодці, і я вдячний кожному нашому воїну", - заявив президент України Володимир Зеленський.