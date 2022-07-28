Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України
Відповідний указ (№538/2022) про призначення генеральним прокурором Андрія Костіна з'явився на сайті Президента України.
- 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
- 18 липня президент підписав указ про те, що замість відстороненої від посади генерального прокурора України Ірини Венедіктової систему органів прокуратури очолюватиме її заступник Олексій Симоненко. Обов'язки генпрокурора ним виконуватимуться тимчасово.
- 19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада.
- 27 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення генеральним прокурором Андрія Костіна.
- 27 липня Рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.98
Купівля 38.98Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 39.22Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе